كريدية: شبكة الاتصالات في خطر

أكد المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية أنه “بعد تعذّر إقرار السلفة المالية للهيئة الأسبوع الماضي لشراء المازوت ومعدّات الصيانة، سارع الجيش إلى إعطاء الهيئة 200 طن من المادة الضرورية، ولم تكن لتكفي أكثر من 4 أيّام”.

وأوضح كريدية في حديث صحافي أنّ “المنشآت لم تسلّم (أوجيرو) مادة المازوت لأنّ الباخرة تأخّرت في التفريغ”، مشدّدًا على أنّه “إذا لم نستلم المازوت في اليومين المقبلين فسيكون هناك خطر كبير وحقيقيّ على شبكة الاتصالات”.

ولفت كريدية إلى أنّ “الهيئة لا تزال أمام الأزمة عينها”، إذ يعاني قطاع الاتصالات من أزمة الكهرباء، وصعوبة تأمين الطاقة للسنترالات.

المصدر: صحيفة النهار