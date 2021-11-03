رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي ولي العهد البحريني

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، مع ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة.

وجرى اللقاء على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في غلاسكو.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، اللقاء بـ”التاريخي”.

وقال “لقاء تاريخي في غلاسكو: أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيلي وولي العهد البحريني”.

وأضاف “التقى رئيس الوزراء بينيت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ولي عهد ورئيس وزراء مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة”.

ولم يفصح عن طبيعة القضايا التي تم بحثها في اللقاء.

وكانت “إسرائيل” والبحرين قد أعلنتا العام الماضي تطبيع العلاقات بين البلدين.

المصدر: القدس العربي + وكالة الاناضول