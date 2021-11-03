الجهاد الإسلامي: أهالي حي الشيخ جراح رأس الحربة في مواجهة التهويد والدفاع عن المقدسات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2021 - 02:06

الجهاد الإسلامي: أهالي حي الشيخ جراح رأس الحربة في مواجهة التهويد والدفاع عن المقدسات

منذ 48 mins 3 November، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، طارق عز الدين، إن أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، هم رأس حربة في مواجهة التهويد وخط الدفاع الأول عن المقدسات.

وثمن عز الدين في تصريح صحفي، الثلاثاء، موقف أهالي حي الشيخ جراح في وجه المحاكم الصهيونية والذين رفضو قرارات التسوية.

وأضاف: أهلنا في القدس هم خط الدفاع الأول عن الأرض والمقدسات ضد سياسة المصادرة والتهويد، وسيبقى أهلنا في القدس رأس حربة في وجه مخططات الاحتلال القائمة على التهجير والقمع والتنكيل”.

وتابع عز الدين بالقول: مهما فعل الاحتلال ومارس إجرامه بحق أبناء شعبنا، فلن نتراجع ولن نتنازل عن حقنا بأرضنا كاملة”، مؤكداً أن دماء الشهداء التي سالت على أبواب المسجد الأقصى دفاعاً عن الأرض والمقدسات شاهداً على إجرام الاحتلال.

وبيّن أن قرار أهالي الشيخ جراح وطني وديني وينم عن انتماء هذا الشعب لأرضه ووطنه رغم كل سياسات الاحتلال المخادعة، مطالباً بتكثيف الجهود العربية والإسلامية لدعم صمود أهل القدس في الدفاع عن المقدسات.

ووجه عز الدين التحية لكل أبناء الشعب الفلسطيني المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى وعلى أسوار القدس العتيقة مدافعين عنه بأجسادهم الطاهرة.

المصدر: فلسطين اليوم

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