بايدن: لست قلقا بشأن احتمال نشوب نزاع عسكري مع الصين لعدم وجود أي ضرورة لذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2021 - 00:30

بايدن: لست قلقا بشأن احتمال نشوب نزاع عسكري مع الصين لعدم وجود أي ضرورة لذلك

منذ 1 ساعة 2 November، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يشعر بقلق من احتمال وقوع نزاع مسلح بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى “عدم وجود أي ضرورة لنشوب نزاع على الأرض”.

وقال بايدن، ردا على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية: “هل أشعر بقلق بشأن وقوع نزاع مسلح مع الصين؟ لا، لست قلقا… لا أتوقع وجود أي ضرورة لنشوب نزاع على الأرض”.

وأشار بايدن إلى أن هناك ما يمكن من تفادي اندلاع النزاع بين الطرفين، مشددا على وجود قضايا متعددة يجب على الولايات المتحدة والصين العمل على حلها، بما في ذلك الأمن السيبراني.

المصدر: وكالات

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