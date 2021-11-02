بوحبيب توضيحا لما نشر عن لقاء صحافي: كنت اتمنى من الصحيفة أن تساعدنا على حل الازمة بدل نشر سرديات مجتزأة

صدر عن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب البيان الآتي: “توضيحا لما تناقله بعض وسائل الاعلام في شأن وجود تسجيلات صوتية للقاء صحافي كان مقررا موعده قبل نشوء الأزمة الراهنة الخميس الماضي بتاريخ 28 تشرين الأول 2021، يهمني التأكيد أن هدف هذه المقابلة كان السعي إلى فتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية إصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية وإعادتها إلى طبيعتها، وهو الهدف الذي أعمل جاهدا لأجله”.

وأضاف بوحبيب “كنت أتمنى من الصحيفة الكريمة (عكاظ السعودية)، أن تساعدنا في السعي إلى حل هذه الأزمة بدلا من نشر سرديات مجتزأة ومغلوطة تصب الزيت على النار، لتأجيج محاولات مد جسور التلاقي، علما أننا سنصدر توضيحا مفصلا في شأن هذا الموضوع”.

وأمل بوحبيب “من كل وسائل الإعلام أن تكون وسيلة للتقارب لرأب الصدع والمساهمة البناءة في التقريب بيننا وبين الإخوة والأشقاء العرب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام