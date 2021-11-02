إدارة التبغ والتنباك في عكار: عملية استلام المحصول من المزارعين المرخصين كانت سهلة وإيجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2021 - 21:18

إدارة التبغ والتنباك في عكار: عملية استلام المحصول من المزارعين المرخصين كانت سهلة وإيجابية

منذ 43 mins 2 November، 2021
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لبنان

اعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” ومصلحة الزراعة والمشترى في الشمال، في بيان، عن “شراء المحاصيل من مزارعي التبغ المرخصين والمأذونين، في قرى إيزال وديرنبوح وإيعال في قضاء الضنية، وكذلك مزارعي التنباك في عكار المرخصين والمأذونين في القرى الزراعية المنتشرة في سهل عكار”.

واشارت الى ان “عملية الاستلام تمت في مؤسسة طرابلس -القبة بحضور رؤساء نقابات المزارعين في الشمال عبد الحميد صقر، وعكار سمير خشفه ورئيس مصلحة الزراعة والمشترى في الشمال د. المهندس محمد كبارة، وكانت العملية سهلة وايجابية والاسعار جيدة، وابدى المزارعون ارتياحهم للتسهيلات التي تقدمها الإدارة بناء على توجيهات الرئيس المدير العام المهندس ناصيف سقلاوي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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