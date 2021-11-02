“هيئة الأسرى”: الأسير الفسفوس قد يستشهد بأي لحظة داخل سجون العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2021 - 19:38

“هيئة الأسرى”: الأسير الفسفوس قد يستشهد بأي لحظة داخل سجون العدو الاسرائيلي

منذ 26 mins 2 November، 2021
الاسير الفسفوس
عربي وإقليمي - فلسطين

حذرت “هيئة شؤون الاسرى والمحررين” في فلسطين الثلاثاء من تفاقم الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي كايد الفسفوس، ووصولها لمرحلة صعبة وخطيرة للغاية قد تؤدي لاستشهاده في أية لحظة.

وقال محامي الهيئة كريم عجوة بعيد زيارته للفسفوس الثلاثاء في مستشفى “برزيلاي” إنه “يعاني من آلام حادة في جميع انحاء جسمه ويشعر بحرارة وسخونة بالعينين، ويعاني من تعب شديد وعدم القدرة على التحرك وانه لا يشعر بقدميه نهائيا”.

ولفت عجوة الى ان “الأسير الفسفوس مقيد بسرير المستشفى وما زال يرفض اجراء جميع الفحوصات الطبية”، وأشار الى انه “لن يقبل بإجراء أية فحوصات الا في مستشفى فلسطيني”.

يذكر ان الأسير الفسفوس (32 عاما) من دورا بمحافظة الخليل، يواصل اضرابه عن الطعام منذ 111 يوما ضد اعتقاله الاداري التعسفي.

المصدر: فلسطين اليوم

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