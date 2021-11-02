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November 2 2021 - 19:38

سوريا: ضبط أسلحة وذخائر إسرائيلية من مخلفات الإرهابيين بريفي القنيطرة ودمشق

منذ 34 mins 2 November، 2021
ضبط ذخائر
سورية - عربي وإقليمي

ضبطت الجهات المختصة في سوريا بالتعاون مع الأهالي كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات والأدوية الإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي.

وذكر مصدر أمني سوري انه “من خلال المتابعة الأمنية ومعلومات دقيقة تم العثور على كميات من مادة الـ(سي فور) شديدة الانفجار وذلك بالتعاون مع الأهالي في بلدة كناكر إضافة إلى ضبط أسلحة غربية الصنع وأجهزة اتصال لاسلكي و ألغام فردية ومضادة للدبابات إسرائيلية الصنع إضافة لرشاشات (بي كي سي وقذائف ار بي جي) في قرية بريقة بريف القنيطرة من مخلفات التنظيمات الإرهابية”.

وأشار المصدر إلى أنه “تم العثور أيضاً على كمية من المخدرات وكميات من الأدوية منها إسرائيلي الصنع في ريف القنيطرة الشمالي كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية قبل اندحارها من المنطقة”، وتابع “ضبطت الجهات المختصة في القنيطرة بالتعاون مع لجان المصالحة في السادس عشر من الشهر الماضي كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات من مخلفات الإرهابيين في أرياف دمشق الغربي والقنيطرة الشمالي والجنوبي”.

المصدر: سانا

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