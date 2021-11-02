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November 2 2021 - 18:00

سوريا: وقفة احتجاجية ضد الاحتلال التركي في تل رفعت بريف حلب

منذ 35 mins 2 November، 2021
سوريا
سورية - عربي وإقليمي

احتشد أهالي تل رفعت بريف حلب في سوريا بوقفة احتجاجية رفضاً للاحتلال التركي للأراضي السورية وتنديدا بجرائم مرتزقته من التنظيمات الإرهابية بحق الأهالي في المنطقة.

ورفع المحتشدون الأعلام الوطنية واللافتات التي تطالب بإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية مجددين ثقتهم بالجيش العربي السوري القادر على الذود عن تراب الوطن واستقلاله.

وأكد المتحدثون خلال الوقفة على “وحدة الأراضي السورية ورفض المحاولات العدوانية والمتآمرة الهادفة للتقسيم”، وشددوا على “تلاحم أبناء الشعب مع أبطال الجيش العربي السوري لصد أي عدوان خارجي وحماية الأهالي والحفاظ على الأمن والاستقرار في بلداتهم وقراهم”.

المصدر: سانا

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