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November 2 2021 - 17:58

ذبيان قدم لوزير العمل مشروع قانون لتنظيم اعمال النوطرة وإعطاء الافضلية للبنانيين

منذ 1 ساعة 2 November، 2021
جهاد ذبيان
لبنان

زار رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان على رأس وفد، وزير العمل مصطفى بيرم، وقدم له مشروع قانون لتنظيم اعمال النوطرة في المدن الكبرى والعاصمة وإعطاء الاولوية للبنانيين، على ان يتم تنسيب الناطور اللبناني الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكان نقاش لبعض الافكار والسبل الكفيلة بالتخفيف من البطالة وتأمين فرص العمل للشباب من اهالي القرى والمقيم في المدن، مما يساهم في توفير بدل الايجار للناطور، وكذلك تخفيف اعباء الحياة والنقل.

وأشار ذبيان الى أنه “في ظل الاهتراء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي وتفشي البطالة في صفوف اكثر من مليون لبناني، يعيش اللبنانيون اسوأ حقبة ولا تحرك فيها الطبقة السياسية الحاكمة ساكنا، في حين تتخبط الحكومة الجديدة والعاجزة في مشاكلها وازماتها وفي ظل استحقاقات يومية تتفاقم يوميا وتبقى من دون حلول”.

وطالب بـ”التكافل والتضامن بين اللبنانيين ولا سيما الميسورين والمغتربين في القرى والارياف، لما لهذه المساعدات والمبادرات من قدرة على التخفيف من اوجاع الناس ومعاناتهم ومنع العوز عنهم وتأمين قوتهم اليومي في حده الادنى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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