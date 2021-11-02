القوات المسلحة اليمنية تكشف تفاصيل المرحلة الثانية من عملية “ربيع النصر”

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع الثلاثاء عن تفاصيل المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر والتطورات الأخيرة في محافظة مأرب. وقال “تواصل قواتنا وبدعم من القبائل الأصيلة عملياتها العسكرية لتحرير البلاد حتى تحقيق الحرية والاستقلال”، وتابع “قواتنا حررت منطقة العمود وأصبحت بالقرب من نقطة الفلج مدخل مدينة مارب”.

واضاف سريع “مجاهدونا يواصلون التقدم باتجاه مدينة مارب وسط حالة فرار لمرتزقة العدوان وقياداتهم”، ولفت الى “تكبيد عملاء العدوان الأجنبي خسائر كبيرة لا سيما أولئك الذين أصروا على القتال أما من تركوا القتال فقد سمحت لهم قواتنا بالمغادرة”، تابع “شن طيران العدوان 159 غارة ولم يتمكن من إيقاف تقدم مجاهدينا خلال المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر”.

واكد سريع “نجحت دفاعاتنا الجوية في تنفيذ 86 عملية تصدي لطائرات العدو خلال المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر”، واضاف “نفذت القوة الصاروخية 47 عملية استهدفت 31 منها مواقع العدو في المناطق المحتلة و16 عملية في العمق السعودي”، وتابع “141 عملية لسلاح الجو المسير منها 128 عملية استهدفت العدو في المناطق المحتلة و13 عملية استهدفت العدو في العمق السعودي”.

وقال سريع “تنفيذا لتوجيهات القيادة، مستمرون في منح المسارات الأخرى فرصة للعمل على تحقيق الأهداف في تحرير المناطق التي ينسحب منها عملاء العدوان”، وتابع “اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين في مركز مديرية الجوبة وفي غيرها من القرى والمناطق”، وأضاف “كان للأحرار من أبناء مديرية جبل مراد موقف مشرف بانحيازهم إلى بلدهم وشعبهم ضد الغزاة والمحتلين من عملاء واشنطن وتل أبيب”، وأوضح “نسجل بكل اعتزاز دور السلطة المحلية ودور كل المواطنين الأحرار من أبناء محافظة مارب.

وخاطب سريع النظام السعودي بالقول إن “حربكم، لا نقول العبثية بل الإجرامية العدوانية، سترتد عليكم ذلا وعارا وهزيمة”، ولفت الى ان “استمرار المرتزقة والخونة والعملاء في موقفهم سيدفعنا لاتخاذ الاجراءات المناسبة في إطار الدفاع عن الشعب والبلد”، وأكد ان ” أكثر من 200 قتيل وأكثر من 550 مصاب في صفوف قوى العدوان خلال المرحلة الثانية من عملية ربيع النصر”، وحذر “من تبقى من المرتزقة في مديرية مأرب إلى سرعة الاستجابة لما ورد في بياناتها السابقة بالتوقف الفوري عن القتال”.

المصدر: المسيرة نت