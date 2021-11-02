وزير الصناعة اللبناني: لعدم السماح باستمرار عمل المصانع غير المرخصة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2021 - 12:32

وزير الصناعة اللبناني: لعدم السماح باستمرار عمل المصانع غير المرخصة

منذ 51 mins 2 November، 2021
وزير الصناعة جورج بوشكيان
وزير الصناعة جورج بوشكيان
لبنان

أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان في لقاء مع وفد من تجمع صناعيي الشويفات “عدم السماح باستمرار عمل المصانع غير المرخصة”، معلناً أن الوزارة “ستقفل تلك التي تعرف وزارة الصناعة بها”. وأضاف الوزير “لن نعتمد سياسة التشهير ضد أحد حتى لا يلحق الضرر بالقطاع الصناعي بحد ذاته”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه “سنكون حازمين وجازمين بوقف عمل المؤسسات غير الشرعية. وفي حال لديها الامكانات والأهلية لتصحيح أوضاعها تحت سقف القانون، فنحن مستعدون للمساعدة”.

وفي السياق، أكد الوزير أن “مهمتنا ودورنا تأمين البيئة الحاضنة للاستثمارات الصناعية”، داعياً الصناعيين “لالتزام بالمواصفات والمعايير والإنتاج الجيد، ولاجراء الفحوص المخبرية في معهد البحوث الصناعية للتأكد من مطابقة المواصفات وسلامة المنتج، إضافة للتركيز على الطاقة النظيفة والمستدامة بالاعتماد على الطاقة الشمسية ودعم المصانع وتشجيع أصحابها على تحويل الاعتماد على الفيول إلى الطاقة البديلة الأقل كلفة والأكثر ملاءمة للمعايير البيئية”.

المصدر: موقع المنار

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