رفع أسعار الغاز في سوريا بأكثر من ضعفين

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونية بأكثر من ضعفين.

وقال الوزير عمرو سالم عبر صفحته الشخصية إن سعر أسطوانة الغاز (المدعوم) ارتفعت إلى 9700 ليرة، (كان سعرها محددا بـ 3800 ليرة)

أما الأسطوانة ذات السعة 16 كيلوغراما (الصناعي) الموزعة عبر البطاقة الإلكترونيّة فأصبح هو 40000 ليرة سورية.

وأوضح الوزير أن القرار سيطبق على جميع الأسطوانات التي تسلم اعتبارا من صباح الثلاثاء.

وفي مبررات القرار أشار سالم إلى أنه يأتي “بناء على كتاب وزير النفط وتوصية اللجنة الاقتصادية” وكذلك “نظرا لارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات على سوريا، ولضمان الاستمرار بتأمين هذه المادة الأساسية، وعدم الوقوع بالعجز”.

وختم الوزير بالقول إن “كلفة أسطوانة الغاز المنزلي على الدولة هي 30 ألف ليرة” وقال إن “السعر الجديد هو ثلث الكلفة والثلثين يمثّلان مقدار الدّعم”.

يذكر أن الوزارة كانت رفعت قبل أيام أسعار أسطوانة الغاز الصناعي للمستهلكين ولجميع القطاعات، إلى 30600 ليرة سورية. (سعة 10 كيلوغرامات).

بينما تم تحديد سعر الأسطوانة سعة 16 كغ (صناعي) بـ 49000 ليرة سورية.

المصدر: روسيا اليوم