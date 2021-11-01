حملة التضامن اليمنية متواصلة مع الوزير قرداحي

في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء الرئيسية منها والفرعية، رُفعت صور الوزير اللبناني جورج قرداحي.. الشعب الذي يتعرض منذ سنوات لأبشع أنواع الحصار والجرائم على مرأى من العالم، أراد أن يعبر ولو بلفتة بسيطة عن جزيل شكره لموقف قرداحي الصريح والرافض للحرب على بلدهم..

ما قاله الوزير قرداحي عن حرب اليمن واصراره على موقفه بوجه العدوان الظالم كان وقعه كبيراً ومدوياً في الشارع اليمني الذي ثمن عالياً حجم التضحية التي قدمها قرداحي من مستقبله السياسي والمهني بسبب موقفه الذي لم يسبقه إليه أي مسؤول رسمي عربي طيلة سبع سنوات..

التفاعل اليمني مع موقف قرداحي انسحب أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد غرّد العديد من الناشطين تحت هاشتاغ نعم جورج حرب اليمن عبثية ونشروا صوراً للافتة ورسائل شكر معبرين عن تضامنهم معه ومع جميع الأصوات الحرة بوجه العدوان السعودي الأميركي على اليمن..

المصدر: قناة المنار