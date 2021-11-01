الإعلام الأمني العراقي: القبض على 13 عنصراً في تنظيم “داعش” الإرهابي بمحافظة نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الإثنين، القبض على 13 عنصرا في تنظيم “داعش” الإرهابي بمحافظة نينوى شمالي البلاد. وقالت الخلية، في بيان، إن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها النوعية والاستباقية، لملاحقة عصابات داعش الإرهابي، إذ تمكنت وبعد ورود معلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة من إلقاء القبض على 13 متهماً من الأهداف المطلوبة في محافظة نينوى”.

وأوضحت، أن “الإرهابيين هم المكنى (أبو وقاص) ويعمل فيما يسمى لواء القدس، والمكنى (أبو زهراء) يعمل فيما يسمى (كتيبة أبي مصعب الزرقاوي)، ومجرم آخر يعمل فيما يسمى (معسكر سلمان الفارسي) فيما يعمل الإرهابي الرابع بما يسمى (ديوان الجند/السريه النقلية)، والإرهابي المكنى (أبو هنون) يعمل فيما تسمى (الهندسة العسكرية / قسم الألغام)”، مبينةً أنه “كان من بينهم الإرهابي المكنى (أبو حيدر) والذي يعمل فيما تسمى (فرقة مؤته)، أما الإرهابي السابع فهو المكنى (نشوان) يعمل فيما تسمى (فرقة الفرقان/لواء عمر بن الخطاب)”.

وأضافت الخلية أنه “تم القبض على إرهابي آخر والذي يعمل فيما يسمى ( قاطع القيارة/عسكر/جعفر الطيار)، والإرهابي الملقب (أبو حيدر) ويعمل فيما تسمى (فرقه نهاوند/ لواء حذيفة بن اليمان)، فضلاً عن إلقاء القبض على الإرهابي المكنى (علي) يعمل فيما يسمى (فرقة مؤته)، والإرهابي المكنى (أبو مسلم) والذي يعمل فيما تسمى (الشرطة الإسلامية/مرور)”، مشيرةً إلى أنه “تم القبض أيضاً على الإرهابي المكنى (أبو غفران) يعمل فيما يسمى (ديوان الجند/سرية النقليات) والإرهابي المكنى (أبو خطاب) يعمل فيما يسمى (ديوان الجند/ تفخيخ نينوى)”.

وتابعت أن “هؤلاء المجرمين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية خلال التحقيق الابتدائي والقضائي”.

المصدر: سبوتنيك