ماكرون: “أنا أعلم” أن رئيس الوزراء الأسترالي “كذب” في قضية الغواصات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “يعلم” أن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، كذب عليه بشأن المفاوضات السرية حول صفقة الغواصات.

وعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين في روما، سأل صحافي أسترالي ماكرون “هل تعتقدون أن سكوت موريسون كذب عليكم؟”، فردّ الرئيس الفرنسي “أنا لا أعتقد. أنا أعلم ذلك”.

وأضاف ماكرون “نحن نتحدث، سنرى ماذا سيفعل.. أنا أكنّ الكثير من الاحترام لبلدكم والكثير من الاحترام والصداقة لشعبكم، لكن عندما نكنّ الاحترام يجب أن يكون ذلك من الجهتين، وأن يكون أسلوب التصرف وفقا لهذه القيم”.

وكانت باريس عبرت عن غضبها بعد قرار أستراليا المفاجئ بفسخ عقد مع فرنسا من دون إنذار مسبق لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية