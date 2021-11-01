السعودية تعلن عن تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري

أعلنت وزارة المالية السعودية أنها قدمت مؤخرا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

جاء ذلك في بيان صحافي أكدت فيه الوزارة أن “المملكة تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة كوفيد-19 بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي”، مشيرة إلى أن “المملكة تعد من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة.”

وبجانب الوديعة البالغ قيمتها 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، قالت الوزارة إنها مددت أيضا الودائع السابقة بمبلغ2.3 مليار دولار.

كما أوضحت أنه بجانب ذلك، تم تقديم وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.

وأفادت الوزارة بأن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5مليارات دولار، تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخراً للمملكة من صندوق النقد الدولي.

المصدر: dpa