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November 1 2021 - 00:44

مدفيديف: الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تحولت إلى نوع من الحرب الباردة

منذ 1 ساعة 31 October، 2021
مدفيديف
أخبار دولية - روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين تفاقمت وباتت أشبه بالحرب الباردة، وذلك في مقال لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

وكتب مدفيديف في مقاله “تفاقمت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بسبب المواجهة الأيدلوجية، وتحولت في النهاية إلى نوع ما من الحرب الباردة”.

وتابع أيضا “هناك المزيد من الاستفزازات الحالية، وخصوصا في أوروبا. فخلال العام الماضي، أصبح من المألوف أن سفن الناتو تقترب باستمرار من الحدود الروسية في بحر البلطيق والبحر الأسود، بل وتنتهكها في بعض الأحيان”.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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