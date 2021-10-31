سبعة أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام.. والاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق عدد منهم

يواصل سبعة اسرى، اليوم الأحد، اضرابهم المفتوح عن الطعام وسط تحذيرات من فقدان أحدهم في أي لحظة في ظل تدهور حالتهم الصحية، جراء تعنت الاحتلال في التوصل الى أي اتفاق يُنهي اضرابهم، وخاصة بعد ان جدد قرار الاعتقال الاداري خلال اليومين الماضيين لعدد من الاسرى المضربين في خطوة استفزازية تدل على النوايا الخبيثة التي يسعى لها الاحتلال.

ويواصل كايد الفسفوس المضرب منذ (108) أيام، ومقداد القواسمة المضرب منذ (101) يومًا، وعلاء الأعرج (84) يومًا، وهشام أبو هواش (75) يومًا، وشادي أبو عكر (67) يوما، وعيّاد الهريميّ (38) يومًا، إضافة إلى الأسير راتب حريبات المضرب عن الطعام إسنادًا لهم منذ (21) يومًا ويقبع في زنازين سجن “مجدو

إلى هذا أكّد نادي الأسير، أن مخابرات الاحتلال تواصل تعنتها في الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين وسط مخاطر كبيرة ومتصاعدة على حياتهم.

يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو (500) معتقل بينهم قاصرون.

وكانت هيئة الاسرى اعلنت أمس الاول لان مخابرات الاحتلال جددت تفعيل أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس.

جدير ذكره أن الأسير الفسفوس يخوض إضرابه لليوم (107) احتجاجا على اعتقاله الإداري وهو محتجز بمشفى “برزلاي” بوضع صحي خطير.

علما بأن الأسير الفسفوس (31 عاماً) من دورا/ الخليل، اعتقله جيش الاحتلال بتاريخ 15.10.2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات قبل ذلك، وهو متزوج وأب لطفلة.

المصدر: فلسطين اليوم