بو حبيب: لم يُطلب رسميا من قرداحي تقديم استقالته – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2021 - 00:28

بو حبيب: لم يُطلب رسميا من قرداحي تقديم استقالته

منذ 1 ساعة 30 October، 2021
بوحبيب
لبنان

أكّد وزير الخارجية في لبنان عبدالله بو حبيب أنه لم يُطلب رسميا من وزير الإعلام جورج قرداحي تقديم استقالته، بعد التصريحات التي أدلى بها حول العدوان السعودي على اليمن، والتي أشار فيها إلى أن هذا العدوان عبثي، وأن اليمنيين في حالة دفاع عن النفس.

وبحسب بو حبيب، فإن قرداحي قال إن مصلحة لبنان قبل مصلحته لكنه يتشاور لاتخاذ قراره الأخير. وتحدث بوحبيب في مقابلة تلفزيونية عن تعقيدات كثيرة في الأزمة، مشيراً الى أن الرئيس نجيب ميقاتي أكد مرارا أن الحكومة لن تستقيل وسنواصل معالجة الأزمة.

وأوضح أن الحكومة تحاول حل الأزمة مع الحفاظ على مصلحة لبنان وصداقته مع دول الخليج، مؤكداً أنه من غير الوارد أن يحجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة في هذا التوقيت. وقال: لن نقطع علاقاتنا بالدول العربية الشقيقة التي سحبت سفراءها.

المصدر: مواقع

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