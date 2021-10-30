فعاليات البقاع الغربي تطالب بتحقيق عودة سريعة الى مقاعد الدراسة في الأسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2021 - 18:48

فعاليات البقاع الغربي تطالب بتحقيق عودة سريعة الى مقاعد الدراسة في الأسبوع المقبل

منذ 34 mins 30 October، 2021
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لبنان
نظرا للأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع التربوي عامة والثانوي خاصة، ما أدى الى تعثر انطلاق العام الدراسي حتى تاريخه ، اجتمعت فعاليات البقاع الغربي ( جنوب سد القرعون) والبلديات ومديرو الثانويات الرسمية لمناقشة الوضع الراهن والاضاءة على مواطن الخلل.
وناشد المجتمعون إدارات الثانويات والهيئات التعليمية وأهالي الطلاب أن تتضافر  جهودهم لتحقيق عودة سريعة الى مقاعد الدراسة في الأسبوع المقبل. وتم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة كل ما يذلل العقبات إنْ من الناحية المادية او المعنوية…
واشاروا الى ان الأستاذ الثانوي تحمل العبء المهني والمادي ومن الصعب عليه الاستمرار في رسالته التربوية ، والمئات من طلابنا يعيشون حالة انتظار وترقب للالتحاق بمقاعدهم الدراسية وينظرون بقلق لمستقبلهم ويأملون العودة الى الثانويات لا سيما وانّ العديد من زملائهم في المناطق المجاورة قد التحقوا بمدارسهم.

المصدر: مراسل الموقع

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