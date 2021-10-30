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October 30 2021 - 18:48

العثور على جثة أخرى لمهاجر عراقي على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

منذ 1 ساعة 30 October، 2021
حدود
أخبار دولية - بيلاروسيا

أعلن حرس الحدود البيلاروسي العثور على جثة مهاجر عراقي على حدودها مع بولندا.

ولفتت لجنة الحدود في بيلاروسية الى ان “الجانب البولندي لم يقدم المساعدة للمهاجر العراقي، مما تسبب في وفاته”.

وقالت اللجنة إن “المهاجر توفي في الأراضي البولندية، إلا أن شرطة الحدود البولندية أجبرت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، على نقل جثة المهاجر المتوفي إلى داخل أراضي بيلاروس”.

هذا وقد أعلنت الشرطة الألمانية، الجمعة، أنها عثرت على مهاجر عراقي ميتا ضمن مجموعة من 30 شخصا تم تهريبهم على ما يبدو عبر الحدود البولندية في شاحنة.

المصدر: روسيا اليوم

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