النائب حسن عز الدين يستقبل وفداً من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية

استقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين في مكتبه بمدينة صور، وفداً من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برئاسة مسؤولها في منطقة صور الشيخ بسام أبو شقير، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة على الساحة اللبنانية.

وبعد الترحيب بالوفد وتقديم التهاني بعيد المولد النبوي الشريف، صرح النائب عز الدين حيث استغرب الضجة الإعلامية المثارة من قوى وشخصيات سياسية والتي تشن على وزير الإعلام جورج قرداحي وتطالبه بالاستقالة نتيجة موقف عبّر فيه عن رأيه الحر قبل أن يصبح وزيراً بعدة أسابيع، معتبراً أن ما حصل من تهجّم على الوزير قرداحي هو نوع من الإهانة للسيادة اللبنانية ولكل اللبنانيين، ويؤكد أن البعض في لبنان لديهم نقص في الحرية والكرامة الوطنية وضعف مناعة في الانتماء الوطني والسيادة، متسائلاً، هل تريد السعودية اليوم أن تكمل الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على لبنان، أم أنها تريد القول إنها شريكة معها؟.

المصدر: موقع المنار