قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في الرملة البيضاء واثنين من زبائنه

أشارت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، إلى انه “توافرت معلومات ل​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​، حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق ضمن ​محافظة جبل لبنان​. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت هذه الشعبة الى تحديد هويته بالإضافة الى هوية اثنين من زبائنه، وهم: ج. ر. (مواليد عام 1971، لبناني) المروج، خ. و. (مواليد عام 1974، لبناني)، ر. ع. (مواليد عام 1984، لبناني)”.

ولفتت المديرية، في بيان، إلى أنه “بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة أسفرت عن توقيف المروج في محلة ​الرملة البيضاء​ على متن سيارة نوع “كيا بيكانتو”، والثاني في محلة ​برج حمود​ على متن دراجة آلية والثالث في محلة الجديدة”.

وأفادت بأنه “بتفتيش الاول ضبط بحوزته مبلغ مالي وهاتف خليوي. وبالتحقيق معهم، اعترف الاول بقيامه بترويج المخدرات منذ حوالي الشهرين وانه ينشط في مناطق: ​الكرنتينا​، ​الدورة​، ​سد البوشرية​ والمدينة الصناعية، كما اعترف الثاني والثالث بتعاطي مادة الكوكايين والاستحصال عليها من المروّج (ج. ر.)”. وأكدت أنه “أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

المصدر: قوى الأمن الداخلي