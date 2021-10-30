إرباك ليلي في الخليل واعتقالات في الضفة الغربية والقدس

تواصلت فعاليات الإرباك الليلي في مدينة الخليل؛ إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام، في حين اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين من الضفة الغربية والقدس.

وشهد مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال ضمن فعاليات الإرباك الليلي في جمعة الوفاء للأسرى المضربين.

وأشعل الشبان إطارات السيارات، كما استهدفوا البرج العسكري على مدخل المخيم بالزجاجات الحارقة والحجارة.

وشهدت مناطق مختلفة بالضفة الغربية، أمس، فعاليات عديدة نصرة للأسرى المضربين عن الطعام تحت عنوان “جمعة الوفاء للأسرى العظماء”، دعت إليها حركة حماس.

بالتزامن مع ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الفتى مهند حسن الحسنات (16 عاماً) من مخيم الدهيشة، خلال مواجهات اندلعت قرب منطقة “السمن” غرب بلدة الخضر.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتـلال الشاب أحمد نصر جمعة، من بلدة كفر قدوم شرق المدينة، أثناء مروره على حاجز سالم العسكري قرب جنين.

ومن مدينة القدس اعتقلت قوات الاحتلال -فجر اليوم- ثلاثة شبان من باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب ما أدى إلى إصابتهم بجروح مختلفة.

واندلعت مواجهات في المنطقة استخدم خلالها الشبان المفرقعات النارية في التصدي لقوات الاحتلال.

وذكرت مصادر مقدسية أن”المعتقلين هم: معتصم الرجبي، ومحمد الرازم، وبهاء دعنا، واقتادتهم للتحقيق في أحد مراكزها”.

واعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مقدسيين معظمهم من القاصرين ما دون الـ18 عامًا خلال المواجهات التي اندلعت أمس في القدس ردًّا على انتهاكات الاحتلال في مقبرة اليوسفية.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال يوميًّا، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام