طهران تدعو الى الحوار الشامل بين الاطراف السودانية

وفي تصريحه بشأن التطورات الاخيرة في السودان، قال خطيب زادة، الجمعة إن الجمهورية الاسلامية الايرانية “ترصد بدقة هذه التطورات”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان “الإلغاء غير الديمقراطي لجزء من المؤسسة الحاكمة، يتجاهل مطلب الشعب السوداني، ولن يساهم في تحقيق الاهداف التي يسعى من اجلها”. وأضاف خطيب زادة “ثمة مؤشرات عن تدخلات مؤثرة من جهات خارجية في هذه التطورات، بحيث ان الصهاينة لا يكتمون سرورهم تجاه هذه الاجراءات”.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن “الجمهورية الاسلامية الايرانية إذ تؤكد على ضرورة تحلي مجلس السيادة السوداني باليقظة، فإنها تدعو كل الاطراف الداخلية الى الحوار السوداني – السوداني الشامل”.