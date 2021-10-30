وزير الخارجية اللبناني: حريصون على ابقاء خطوط التواصل مع السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2021 - 00:50

وزير الخارجية اللبناني: حريصون على ابقاء خطوط التواصل مع السعودية

منذ 1 ساعة 29 October، 2021
بوحبيب
لبنان

أشار وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إلى أن “لبنان حريص أشد الحرص على إبقاء خطوط التواصل والتلاقي مفتوحة، مع المملكة العربية السعودية وأشقائه الخليجيين، ومصر على إستعادة أطيب وأفضل العلاقات المبنية على كل ما يجمعنا ويقربنا”.

وقال بن حبيب أنه و”بناء لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء الموجود حاليا في زيارة عمل خارج البلاد، ونظرا” للتطورات الأخيرة المتسارعة، فسأتولى من بيروت، بالتنسيق والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، إدارة خلية مهمتها الاساسية رأب الصدع لتجاوز الخلاف المؤسف المستجد”.

وأضاف “اننا مؤمنون بأن ما يحدث مشكلة وليست أزمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ويمكن تخطيها وحلها بالحوار الأخوي الصادق ولمصلحة بلداننا الصديقة”.

المصدر: بريد الموقع

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