ميقاتي يأسف لقرار السعودية سحب سفيرها من بيروت

أبدى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أسفه لقرار المملكة العربية السعودية المعلن بعد ظهر اليوم وللاجراءات التي اتخذتها.

وقال ميقاتي لطالما عبّرنا عن رفضنا اي اساءة توجًه الى المملكة العربية السعودية ودعونا الى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على ان من اولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان واشقائه العرب.

وأضاف ميقاتي “كما عبرنا وشددنا قبل يومين على ان موقف وزير الاعلام جورج قرداحي الذي اعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة، واكدنا حرصنا على العلاقات اللبنانية- الخليجية، وتمنينا ان تستعيد العلاقات اللبنانية – السعودية خصوصا واللبنانية- العربية عموما متانتها”.

وكانت السعودية قد أعلنت مساء اليوم الجمعة سحب سفيرها من بيروت، احتجاجاً على تصريحات أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي قبل تسلمه الوزارة بأشهر، قال فيها إن العدوان على اليمن حرب عبثية، ودعا إلى توقفها. كما قالت ان لبنان لم يتخذ اجراءات ضد ما وصفته تصدير المخدرات.

المصدر: بريد الموقع