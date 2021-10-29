تقرير استخباراتي أمريكي: الصين لم تكن على علم مسبق بفيروس “كوفيد -19” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 29 2021 - 23:18

تقرير استخباراتي أمريكي: الصين لم تكن على علم مسبق بفيروس “كوفيد -19”

منذ 1 ساعة 29 October، 2021
بعثة منظمة الصحة العالمية زارت معهد علوم الفيروسات في ووهان
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أشار تقرير وزعه مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، إلى أن مجتمع المخابرات الأمريكية يرى أن سلطات جمهورية الصين الشعبية لم تكن على علم مسبق بفيروس “كوفيد – 19” قبل أن يقوم معهد ووهان لعلم الفيروسات بعزل سلالة الفيروس.

وقال التقرير: “يعتقد مجتمع الاستخبارات أن المسؤولين الصينيين ربما لم يكونوا على علم مسبقًا بوجود فيروس سارس كوف 2، حتى قام الباحثون في معهد ووهان لعلم الفيروسات بعزله بعد التعرف على وجود الفيروس بين السكان”. ويقول التقرير: “في ظهر الوباء بسبب حادث في معمل ، فإنهم (المسؤولون الصينيون) ربما لم يكونوا على علم بهذه الحادثة في الأشهر الأولى”.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتي المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة