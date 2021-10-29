تقرير استخباراتي أمريكي: الصين لم تكن على علم مسبق بفيروس “كوفيد -19”

أشار تقرير وزعه مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، إلى أن مجتمع المخابرات الأمريكية يرى أن سلطات جمهورية الصين الشعبية لم تكن على علم مسبق بفيروس “كوفيد – 19” قبل أن يقوم معهد ووهان لعلم الفيروسات بعزل سلالة الفيروس.

وقال التقرير: “يعتقد مجتمع الاستخبارات أن المسؤولين الصينيين ربما لم يكونوا على علم مسبقًا بوجود فيروس سارس كوف 2، حتى قام الباحثون في معهد ووهان لعلم الفيروسات بعزله بعد التعرف على وجود الفيروس بين السكان”. ويقول التقرير: “في ظهر الوباء بسبب حادث في معمل ، فإنهم (المسؤولون الصينيون) ربما لم يكونوا على علم بهذه الحادثة في الأشهر الأولى”.

المصدر: سبوتنيك