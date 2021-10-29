إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع العدو الاسرائيلي في بيتا وبيت دجن بالضفة المحتلة

أصيب 7 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الجمعة، خلال مواجهات مع العدو الاسرائيلي في بلدتي بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن “7 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات في بيتا، و30 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع”، وأضاف أن “متضامنا أجنبيا أصيب بجرح في يده، كما تعرضت سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر للرصاص بشكل مباشر”.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أوضح جبريل أن “19 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت مع جيش الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم