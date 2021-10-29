الرئيس بري هنأ أمير قطر إنجاز الإستحقاق التشريعي: مستعدون للتعاون بما يخدم مصالح البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2021 - 16:56

الرئيس بري هنأ أمير قطر إنجاز الإستحقاق التشريعي: مستعدون للتعاون بما يخدم مصالح البلدين

منذ 1 ساعة 29 October، 2021
الرئيس بري
لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة السفير الكويتي عبد العال القناعي، وجرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت .

والتقى الرئيس بري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم بحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات، وغادرت فرونتسكا دون الادلاء بتصريح.

على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مهنئا بانجاز الإستحقاق التشريعي التاريخي، وإنتخاب رئيس ونائب لرئيس مجلس الشورى في دولة قطر، واكد في برقية التهنئة “إستعداد المجلس النيابي العمل لتطوير صيغ التعاون والتنسيق في مختلف المنتديات والمجالات، وبخاصة التشريعية منها بما يخدم مصالح وعلاقات الاخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وللغاية نفسها، أبرق الرئيس بري مهنئا عضو مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم بمناسبة إنتخابه رئيسا لمجلس الشورى في دولة قطر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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