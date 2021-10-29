البرهان لـ”سبوتنيك”: نكفل التظاهر السلمي ومصير الموقوفين تحدده لجنة قانونية

أكد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن “مصير المسؤولين الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا بعد حل مجلسي السيادة والوزراء ستحدده لجنة قانونية”، مضيفا أن “من لم يثبت إدانته سيُخلى سبيله”.

وقال البرهان، في أول تصريحات حصرية بعد استلام الحكم لوكالة سبوتنيك، حول الدعوة إلى احتجاجات واسعة يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قال البرهان “ما عندنا اعتراض على التظاهر السلمي فهو حق مكفول ومشروع، ومتى ما كانت المظاهرات سلمية القوات الأمنية لن تتدخل”.

ودعا ناشطون ونقابات مهنية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرات حاشدة يوم غد السبت تكون طريقا “نحو إقامة وضع دستوري جديد يؤسس لسلطة انتقالية مدنية كاملة تضع بلادنا على طريق البناء الصحيح”.

وكان البرهان قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهما المكون المدني في السلطة بـ “التآمر والتحريض على الجيش”.

المصدر: سبوتنيك