السيد رئيسي يصل محافظة خوزستان لتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال

وصل الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الجمعة الى محافظة خوزستان (جنوب غرب) لتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في قضاء انديكا. وبعد وصوله الى مطار الشهيد قاسم سليماني الدولي في مدينة اهواز ، سافر الرئيس على الفور بطائرة مروحية إلى منطقة انديكا التي ضربها الزلزال للاطلاع عن كثب على أوضاع المتضررين بالزلزال، وإصدار أوامر فورية لحل مشاكلهم.
ويرافق الرئيس الايراني في هذه الجولة الميدانية نائبه الاول محمد مخبر. وكان وزير الداخلية احمد وحيدي قد وصل محافظة خوزستان صباح اليوم وتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في قضاء انديكا. يذكر ام زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب قضاء انديكا بداية الشهر الحالي ملحقاً خسائر مادية بأكثر من 100 قرية في المنطقة.
المصدر: فارس