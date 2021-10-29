السيد رئيسي يصل محافظة خوزستان لتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال

وصل الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الجمعة الى محافظة خوزستان (جنوب غرب) لتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في قضاء انديكا. وبعد وصوله الى مطار الشهيد قاسم سليماني الدولي في مدينة اهواز ، سافر الرئيس على الفور بطائرة مروحية إلى منطقة انديكا التي ضربها الزلزال للاطلاع عن كثب على أوضاع المتضررين بالزلزال، وإصدار أوامر فورية لحل مشاكلهم.