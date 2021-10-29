البنتاغون: يجب توسيع المفاوضات العسكرية مع روسيا

اعتبر نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، أن على بلاده توسيع الحوار في المجال العسكري مع روسيا.

وتحدث هايتن، اليوم الخميس، لوكالة “تاس” عن حالة وآفاق الاتصالات العسكرية الثنائية في ظل تصريحات قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، عقب اللقاء الشخصي المستمر لعدة ساعات مع رئيس هيئة الأركان العامة الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، في سبتمبر الماضي بفنلندا.

وقال هاين: “أعتقد أن العلاقات بين الجنرال ميلي والجنرال غيراسيموف جيدة. أعتقد أننا نحقق تقدما في المفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي. ونحن نسعى إلى توسيع هذه العلاقات، كما أكدته سابقا”.

المصدر: تاس