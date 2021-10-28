حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية: مازال الاحتلال الصهيوني يمارس جرائمه الاستيطانية في أراضينا المحتلة في الضفة الغربية والقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2021 - 23:28

حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية: مازال الاحتلال الصهيوني يمارس جرائمه الاستيطانية في أراضينا المحتلة في الضفة الغربية والقدس

منذ 7 mins 28 October، 2021
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