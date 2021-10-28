الخارجية الروسية ترد على دعوات أمريكية لفرض عقوبات على روسيا بذريعة أسعار الغاز

ردت وزارة الخارجية الروسية الخميس، على تقارير تحدثت عن مطالب أمريكية بفرض عقوبات على موسكو بسبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، إذ أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أن “روسيا تفي بجميع التزاماتها في عقود الغاز المبرمة، وأنه يجب تنفيذ شروط معينة لزيادة إمدادات الوقود الأزرق”.

وفي تصريحات لوكالة “نوفوستي”، أشار المسؤول إلى أن “دولاً أخرى كثيرة أبدت دائماً استعدادها زيادة إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، لذا فلتقم بذلك”. وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قال عضو الكونغرس الأمريكي مايكل ماكول، إن “روسيا أثارت زيادة أسعار الغاز من خلال تقييد الإمدادات إلى السوق الأوروبية”، داعياً الإدارة الأمريكية إلى توسيع العقوبات ضد مشروع “السيل الشمالي-2″، وهذا المشروع عبارة عن أنبوبين لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وتعيش سوق الغاز في أوروبا أزمة في ظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق وتراجع مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية، وقرب فصل الشتاء. ومنذ أمس تشهد أسعار الغاز في أوروبا تراجعاً بعدما كانت الأسعار قد صعدت إلى مستويات تاريخية.

وخلال تعاملات اليوم تراجعت أسعار الغاز في أوروبا دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وجاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات لشركة “غازبروم” الروسية بزيادة إمدادات الغاز الروسي لمحطات التخزين الأوروبية.

المصدر: روسيا اليوم