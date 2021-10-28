بوشكيان بحث في البرنامج الوطني للتعاون مع يونيدو خلال السنوات الأربع المقبلة

التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في لبنان ايمانويل كيلنزي، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون.

وتم عرض البرنامج الوطني وتقييم المشاريع المنفذة والتي في طور التنفيذ والتحضير للسنوات الأربع المقبلة من التعاون الذي يتضمن المشاريع الأساسية التي تعطيها الوزارة الأهمية والأولوية على صعيد تطوير القطاع الصناعي بهدف تحقيق التنمية للصناعة الوطنية وتطوير الانتاج وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية وتأمين فرص عمل جديدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام