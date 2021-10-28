القائد العام للجيش السوداني يعفي 6 سفراء سودانيين من مناصبهم

أفاد التلفزيون السوداني الرسمي، بأن القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أصدر اليوم قرارا بإعفاء 6 سفراء سودانيين من مناصبهم.

وذكر التلفزيون السوداني أن البرهان أقال كل من، السفير عبد الرحيم أحمد خليل في الاتحاد الأوروبي، والسفير نور الدين ساتي في الولايات المتحدة، والسفير علي بن يحيى أبي طالب في سويسرا، والسفير عبد الرحيم صديق في قطر، والسفير جعفر كرار في الصين، والسفير عمر بشير مانيس في فرنسا.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن البرهان أصدر قرارا بإعفاء مدير سلطة الطيران المدني عدلان إبراهيم من منصبه، وعيّن فخر الدين عثمان مهدي بدلا منه.

المصدر: سبوتنيك