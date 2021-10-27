العدو الاسرائيلي يشدد اجراءاته التعسفية بحق الأسير محمد عارضة

أكدت “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى” الأربعاء أن “ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني فرضت عقوبات تعسفية بحق الأسير المجاهد محمد قاسم أحمد عارضة، فيما تواصل عزله في قسم العزل الانفرادي بسجن عسقلان بظروف سيئة جدا”.

وأفاد الأسير المجاهد محمد عارضة في رسالة له أن “يتعرض لحملة شرسة، وخصوصًا عمليات التفتيش المستمرة والدائمة من قبل الوحدات الخاصة التابعة لإدارة سجون الاحتلال”، وشكر “حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس على موقفها الداعم للأسرى في سجون الاحتلال”، وحيا “جماهير الشعب الفلسطيني الذي أثبت المرة تلو المرة أنه الأجدر باحتضان أبناءه وخصوصًا أهل غزة الباسلة وجنين القسام والقدس وأهلنا في فلسطين المحتلة عام 1948”.

يذكر ان الاسير محمد عارضة كان من ضمن الاسرى الذين نفذوا عميلة نفق الحرية وانتزاع التحرر من سجن جلبوع الصهيوني.

المصدر: فلسطين اليوم