القوى الفلسطينية: العدو الاسرائيلي يتبع الخديعة والتحايل بقضية حي الشيخ جراح

أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة الأربعاء أن “التسوية المقترحة من قبل ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية في قضية أراضي حي الشيخ جراح، تنطوي على الكثير من المخاطر الوطنية والقانونية”، موضحةً أنها “خديعة وتحايل على الجهود والتأييد الدولي لقضية حي الشيح جراح”.

ولفتت القوى في بيان لها الى أن “السكان في حي الشيخ جراح القلقين على مصيرهم، بحاجة إلى من يدعمهم ويسندهم ويقف إلى جانبهم فعلاً وليس قولا”، ودعت “كافة الجهات والمرجعيات الرسمية الفلسطينية والعربية بضرورة تحمل مسؤوليتهم في توفير السكن اللائق للسكان، في حال أجبر الاحتلال على ترك منازلهم بالقوة”.

المصدر: فلسطين اليوم