مسؤول ايراني يعلن السيطرة على الهجوم السيبراني على محطات البنزين بالبلاد

وقال فيروز آبادي في تصريح ادلى به الثلاثاء للقناة الثانية في التلفزيون الايراني إن “الخلل الذي حصل في منظومات 4300 محطة وقود في البلاد والناجم عن هجوم سيبراني واسع النطاق قد تمت السيطرة عليه الان ونامل بان تعود جميع محطات الوقود الى حالتها الطبيعية لغاية الاربعاء”.

واضاف انه “مثلما جاء في بيان هذا المركز فقد بلغنا تقرير بوقوع هجوم سيبراني ويعكف خبراء الاجواء الافتراضية الآن على دراسة هذه الهجمات”.

وتابع قائلاً إن “الهجمات كانت واسعة بحيث احدثت الخلل في 4300 محطة ومركز وقود في البلاد”، موضحاً أن “الرأي النهائي حول هذا الهجوم السيبراني سيتم الاعلان عنه في غضون 7 الى 10 أيام القادمة”. وقال “من المحتمل ان يكون هذا الهجوم قد شن انطلاقا من الخارج كالهجوم السيبراني الذي تعرضت له منظومات سكك الحديد في البلاد”.

وقال فيروزآبادي “رغم انه تمت السيطرة على هذا الهجوم السيبراني، الا انه خلق الكثير من المشاكل ونأمل أن تعود جميع محطات الوقود الى الخدمة”.