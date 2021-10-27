مصادر يمنية: السلطة المحلية في مراد تستعيد الاستقرار والأمن في المديرية الواقعة في محافظة مأرب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2021 - 14:30

مصادر يمنية: السلطة المحلية في مراد تستعيد الاستقرار والأمن في المديرية الواقعة في محافظة مأرب

منذ 2 ساعة 27 October، 2021
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