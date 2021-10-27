أردوغان: سأبحث مع بايدن خلال قمة المناخ موضوع مقاتلات إف-35 وخطة استعادة المبلغ الذي دفعناه لشرائها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 27 2021 - 11:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس ميقاتي من بعبدا: مقابلة وزير الإعلام سجلت قبل تأليف الحكومة وهي تعبر عن رأيه
الرئيس ميقاتي: أنا والرئيس عون حريصان على أطيب العلاقات مع الدول العربية
الرئيس ميقاتي من بعبدا: نقوم باتصالات لإعادة إلتأم مجلس الوزراء والتحقيقات بحادثة الطيونة تأخذ مجراها
الرئيس ميقاتي: على الجسم القضائي أن يصحح المسار من ضمن القانون والدستور
النائب إيهاب حمادة: أداء القاضي طارق البيطار مسيس والقضاء في هذه اللحظة أصبح معنياً بأن يدافع عن نفسه
النائب طلال أرسلان: لا يجوز الربط بين التحقيق في جريمة مرفأ بيروت وكمين الطيونة الذي يهدد السلم الأهلي والعيش المشترك
رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس يعلن تعليق التحرك والاضراب لقطاع النقل الذي كان مقررا صباح الاربعاء
عشرات الشهداء والجرحى جراء هجوم شنه داعش على قرية الرشاد في محافظة ديالى شرق العراق
الحشد الشعبي يعلن استعداده للتحرك على اي منطقة تشهد خرقا امنيا لدعم القوات المسلحة بعد هجوم ديالى
مجموعة من المستوطنين الصهاينة إقتحموا المسجد الأقصى صباحا
قوات العدو تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة المحتلة
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: استمرار حصار قطاع غزة جريمة يجب انهاؤها دون تنازلات
مواجهات بين قوات العدو الصهيوني والشباب الفلسطينيين في عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل شابا وتعتدي على آخر بالضرب بالقرب من المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة
وزير الدفاع اليمني اللواء محمد العاطفي: استعادة مدينة مأرب مسألة وقت
السودان : رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك يعود الى منزله وسط تعزيزات امنيه لحمايته
رئيس المجلس العسكري في السودان: لم نصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير رغم أننا طرحنا 3 مبادرات للحل
عبد الفتاح البرهان: هدفنا رؤية حكومة انتقالية تدير السودان وتفرّغ القوات المسلحة لمهامها بعيداً عن السياسة
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعيّن السنغافورية نولين هيزر مبعوثة جديدة لبورما
منصة يوتيوب تعلق أنشطة قناة الرئيس البرازيلي لمدة أسبوع بعد نشر فيديو فيه معلومات خاطئة تربط لقاح كورونا بالإيدز
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
في أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
أردوغان: سأبحث مع بايدن خلال قمة المناخ موضوع مقاتلات إف-35 وخطة استعادة المبلغ الذي دفعناه لشرائها (سبوتنيك)
منذ 15 mins
27 October، 2021
أردوغان
بايدن
قمة المناخ
مقاتلات إف-35
التعليقات
ذات صلة
بايدن لا يخطط للقاء ابن سلمان في قمة العشرين
علييف وأردوغان يفتتحان مطار قره باغ الدولي
بايدن يفرض قيود تطعيم جديدة ضد كورونا على الوافدين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}