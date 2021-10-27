الرئيس عون استقبل رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعرض معه عمل المجلس بعد اكتمال اعضائه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2021 - 11:26

الرئيس عون استقبل رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعرض معه عمل المجلس بعد اكتمال اعضائه

منذ 26 mins 27 October، 2021
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