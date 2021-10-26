سمير جعجع وبيوته التي تعرفها مذكرات التوقيف جيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2021 - 22:06

سمير جعجع وبيوته التي تعرفها مذكرات التوقيف جيدا

منذ 58 mins 26 October، 2021
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تقارير مصورة - لبنان

سمير فريد جعجع وبيوته التي تعرفها مذكرات التوقيف جيدا.

المصدر: قناة المنار

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