هنية لأهالي حي الشيخ جراح: دحر الاحتلال الاسرائيلي عن أرضنا هو قدره المحتوم

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الثلاثاء اتصالا هاتفيا من أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث استمع إلى شرح مفصل حول أوضاعهم، ووضعوه في صورة التطورات المتعلقة بالحي في ظل محاولات تهجيرهم من قبل العدو الصهيوني، مؤكدين رفضهم المطلق لأي قرارات تصدر عن المحاكم تنتزع منهم بيوتهم وأرضهم، مشددين على صمودهم وثباتهم.

وأشاد الأهالي بموقف الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وخاصة في معركة سيف القدس التي خاضتها غزة وساندتها جموع شعبنا دفاعًا عن حي الشيخ جراح والقدس والأقصى، مستحضرين بكل إجلال شهداء هذه المعركة وجرحاها والبيوت التي هدمت.

من جهته، قال هنية لأهالي حي الشيخ جراح “إنكم لستم وحدكم وإن شعبكم معكم وأمتكم معكم ومقاومتكم معكم”، وتابع ان “الاحتلال لم يكن ليستشعر عمق أزمته ولم يكن ليضطر إلى طرح التسويات عبر محاكمه لولا أنه ذاق ما يمكن أن تصنعه الإرادة الشعبية حين تنفجر دفاعًا عن الشيخ جراح وما يمكن أن تذيقه إياه المقاومة الباسلة في نصرتها للقدس وأهلها”.

وأكد هنية أن “المحتل ليس قدرنا المحتوم وبتنا اليوم ندرك أكثر من أي وقت مضى أن دحره عن أرضنا هو قدره المحتوم وأن إرادة شعبنا ومقاومته قادرة على إجباره على التراجع والانكفاء”، وتابع “سيبقى حي الشيخ جراح مسيّجا بإرادة شعبنا ومقاومته إلى أن تأتي لحظة تحرير أرضنا، وهي لحظة نراها قريبة وليس بعيدة بإذن الله”.

المصدر: روسيا اليوم