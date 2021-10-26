بايدن لا يخطط للقاء ابن سلمان في قمة العشرين

أكد “مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي” جيك ساليفان أن “بايدن لا يخطط للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة قادة العشرين المرتقبة في روما”.

وأضاف ساليفان “الرئيس الأمريكي يعتزم في روما مناقشة أسعار الطاقة العالمية مع نظرائه، وكذلك الوضع حول مسائل التوريد”، وتابع “بايدن يعتزم أيضا، مناقشة حل مشكلة عدم التوازن على المدى القصير في العرض والطلب ضمن حالة الطاقة العالمية، بحيث يتم تعزيز الانتعاش الاقتصادي هنا في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في العالم، وليس تقويضها”.

المصدر: روسيا اليوم