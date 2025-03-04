السعودية | ولي العهد يبحث مع الرئيس اللبناني سبل تطوير العلاقات بين بلدَيهما

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض امس الإثنين، سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وذلك خلال أول رحلة خارجية منذ انتخابه قبل نحو شهرين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الجمهورية اللبنانية عقدا جلسة مباحثات رسمية، في قصر اليمامة في الرياض”.

من جهتها، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنّ “الزعيمين عقدا مباحثات موسعة”.

وأوضحت أنّ “هذه المحادثات تصبّ في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والتمهيد لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة في خلال زيارة لاحقة سيقوم بها الرئيس عون قريبًا إلى المملكة”.

وكانت نقلت الرئاسة اللبنانية على منصة إكس عن عون قوله “أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم، والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين”.

واعتبر عون زيارته للسعودية “فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية ومناسبة أيضا للإعراب عن تقدير لبنان للدور الذي تلعبه المملكة في دعم استقرار لبنان وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية فيه”.

ويرافق عون في زيارته إلى السعودية وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وكان عون أعلن بعد يومين على انتخابه أنّ “السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى”، إثر تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد، انطلاقا من دورها “التاريخي” في دعم لبنان وتأكيدا “لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الاقليمي”.

وفي كانون الثاني/يناير وبعد انتخاب عون وتكليف نواف سلام تشكيل حكومة جديدة، زار وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان بيروت وأعرب عن “الثقة بقيادة لبنان الجديدة للقيام بإصلاحات”.

المصدر: وكالة الانباء السعودية