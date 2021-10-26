تجمع قرب سفارة جزر القمر بفرنسا تنديداً بالتطبيع والانتهاكات الصهيونية

تجمع مئات المتظاهرين من جزر القمر بالقرب من سفارة دولتهم في فرنسا للتنديد بالانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين من خلال الاعتقالات والاغتيالات والتعذيب والفصل العنصري، ورفضا لمشروع إعادة العلاقات الدبلوماسية بين جزر القمر والكيان الصهيوني من قبل حكومة غزالي.

كما ندد العديد من المشاركين بالتهديدات والتصريحات غير الجديرة بالسفير الجديد لجزر القمر في فرنسا ضد المغتربين في بلاده. وهتف المتظاهرون : “ضد الديكتاتورية، ضد علاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني” .

شارك في الاعتصام شخصيات عديدة منها منسق عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة في جزر القمر رسلان عبد الرزاق ووزير العدل حافظ أختام الحكومة الانتقالية والأمين العام السابق لرابطة حقوق الإنسان في جزر القمر.

المصدر: بريد الموقع