شادي السيد: غدا يوم غضب ولا مدارس ولا عمل ولا حركة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2021 - 14:28

شادي السيد: غدا يوم غضب ولا مدارس ولا عمل ولا حركة

منذ 6 mins 26 October، 2021
نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد
لبنان

اعتصم سائقو الباصات والميني باص في محلة الروكسي في طرابلس بمشاركة نقيب السواقين في لبنان الشمالي شادي السيد ممثلا اتحادات النقل البري .

وتوجه السيد الى المجتمع اللبناني، مؤكدا ان “نهار غد هو نهار غضب عام ينفذه السائقون دفاعا عن مصالح السائقين وركاب النقل الخاص والعام في لبنان “.
وقال :”ابتداء من الساعة الرابعة فجرا ستكون كل الطرق مقطوعة، لذلك ندعو الجميع من موظفين وعمال لعدم ترك منازلهم فالطرقات ستكون مقطوعة ، كما نتوجه الى أهالي الطلاب والمعلمين بالتأكيد ان لا تعليم غدا ، ونحن ننادي بحقوق ملحة بدعم السائقين وايضا البطاقة التمويلية، كيف نسكت نحن وكل الشعب اللبناني وقارورة الغاز تكلف مئات الالاف من الليرات وأحيانا نصف راتب عامل على باب الله ؟”.

اضاف: “ثم من يسمعنا ؟ غدا سنتوجه الى السياسيين، تفضلوا اجتمعوا جميعا افسحوا المجال لكي يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع والا من يقر مطالبنا؟ نريد ان تكون الحكومة قادرة على تلبية إحتياجات الشعب وهذا هو الأساس”.
وختم: “غدا نهار غضب ونقطة على السطر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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